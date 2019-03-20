Джемілєв: Росія поводиться в Криму як при Катерині ІІ



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Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Джемілєв зазначив, що на сьогодні в Криму переслідується «кожен, хто наважиться висловити будь-яку форму невдоволення російською окупацією»

Росія здійснює в окупованому Криму таку ж стратегію, як колись імператриця Катерина ІІ – виселяє кримських татар та заселяє півострів росіянами.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

«За нашими оцінками, 10% відсотків з 300 тисяч кримських татар були змушені залишити Крим. Це - стратегія, як при Катерині II, коли автохтонний кримськотатарський народ був виселений, а росіяни заселені. Це так цинічно: вони приїхали в нашу країну з усіма своїми ракетами і зброєю, а нас переслідують, коли знайдуть патрон», - заявив він.

Джемілєв зазначив, що на сьогодні в Криму переслідується «кожен, хто наважиться висловити будь-яку форму невдоволення російською окупацією». Найбільше ж репресії спрямовуються проти кримських татар, оскільки вони завжди були найбільш активними: «Обшуки вже стали частиною повсякденного життя кримських татар, часто вони проходять під приводом релігійного екстремізму. Протягом всіх років з часу незалежності України не було жодного терористичного акту, і раптом всі стали терористами?».

За його словами, під час таких обшуків, у ході яких нібито шукають зброю чи заборонену літературу, як правило російська окупаційна влада намагається принизити кримських татар та спровокувати конфлікт для виправдання подальших більших утисків.

Мустафа Джемілєв зазначив, що наразі політична діяльність кримських татар в окупованому Криму неможлива і тому вони перебувають «в тихій опозиції», наприклад, бойкотуючи так звані вибори.

«Я вважаю, що 95% кримських татар все ще залишаються проукраїнськими. Але це правда, що люди втрачають надію на звільнення і, звичайно, їм доводиться якось виходити з ситуації», - додав лідер кримськотатарського народу.

Він також прокоментував критику з боку вже екс-глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штанймайера з приводу блокади, яку України здійснила по відношенню до окупованого Криму: «Хай би він собі уявив, а що було б, якби Баварія була окупована?».

«Протягом понад 200 років ми жили під пануванням Росії. Якщо говорити про знищення нашого народу, то це завжди були росіяни. Чи то в царській імперії, чи в Радянському Союзі чи під Росією. І найголовніше: Україна - демократична країна. Так, тут багато проблем. Але принаймні можна про них говорити і під час демонстрацій звертати на них увагу», - заявив Джемілєв, відповідаючи на питання про те, що нібито й Україна не особливо піклувалася про кримських татар.

Раніше Джемілєв заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму ближньому колі вже шкодує, що наказав окупувати Крим.

Напередодні президент Петро Порошенко сказав, що Росія платить дуже велику ціну за окупацію Криму.

Раніше Порошенко заявив, що повернемо Крим «якнайшвидше, відразу ж після президентських виборів».

Напередодні у США пообіцяли, що санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу.

Джерело: Укрінформ