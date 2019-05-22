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    Росія проводить військові навчання у Чорному морі із участю субмарини

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    Росія проводить військові навчання у Чорному морі із участю субмарини

    У навчаннях залучені екіпажі російських фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен»

    Російський підводний човен «Ростов-на-Дону» вийшов у Чорне море для проведення навчань за участі інших суден та морської авіації.

    Про це 22 травня повідомила прес-служба російського Чорноморського флоту.

    «В рамках виходу в море екіпаж субмарини відпрацьовує різні навчання з морською авіацією і кораблями, а також проводить тренування під час переходів морем як в надводному, так і в підводному положенні», – говориться в повідомленні.

    У навчаннях залучені екіпажі фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

    Як відомо, після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

    Нагадаємо, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко заявив, що кораблі РФ під виглядом навчань блокують значні акваторії у Чорному і Азовському морях.

    Джерело: Радіо Свобода

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