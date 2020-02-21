РФ хоче зробити роздачу російського громадянства ще більш доступнішою



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Українцям не треба буде жити в РФ п'ять років і доводити матеріальне становище

Російська Федерація готує чергове спрощення роздачі своїх паспортів громадянам України. Відповідний законопроект підготував уряд РФ, передають російські ЗМІ.

За словами голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова, в новому законопроекті від громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану не буде вимагатися п'ятирічного терміну перебування. Крім того, їм не потрібно буде доводити матеріальне становище.

Також повідомляється, що буде змінена норма, згідно з якою іноземець може претендувати на російське громадянство у спрощеній формі після трьох років шлюбу з росіянином/росіянкою. Даний термін буде скорочений до одного року.

Раніше повідомлялося, що уряд Росії готує істотні зміни в законодавство про громадянство, які дозволять іноземцям отримати російський паспорт без відмови від старого. Зазначимо, Росія спрощує отримання громадянства в рамках Концепції державної міграційної політики, згідно з якою Москва має намір залучити від 5 млн до 10 млн нових громадян.

У січні в РФ повідомили, що у 2019 російський паспорт отримали 227 тис. жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Як зазначається в тексті указу, таке рішення прийнято президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону №62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ».

В лютому поточного року міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити та скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства.