Росія скликає Радбез ООН через «військово-біологічну діяльність» США в Україні

Російське представництво при ООН скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення «військово-біологічної діяльності» США в Україні. Про це розповів перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський. Дипломат уточнив, що російська місія пропонує провести таке засідання у п'ятницю, 11 березня.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy