  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія скликає Радбез ООН через «військово-біологічну діяльність» США в Україні

    Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН - Росія скликає Радбез ООН через «військово-біологічну діяльність» США в Україні
    Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН

    Засідання Радбезу ООН відбудеться 11 березня 2022 р.

    Російське представництво при ООН скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення «військово-біологічної діяльності» США в Україні. Про це розповів перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський. Дипломат уточнив, що російська місія пропонує провести таке засідання у п'ятницю, 11 березня.

    Як повідомлялося раніше, Росія обвинуватила Україну у підготовці до застосування хімічної зброї. Також речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що у РФ начебто є документи, які «свідчать» про те, що Штати підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою.

    Між тим, у Білому домі спростували заяви російської сторони про нібито підготовку в Україні провокацій із використанням хімічних речовин, до якої начебто причетні США. Київ і Вашингтон назвали заяви Росії абсурдними.

    Теги: ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія скликає Радбез ООН через «військово-біологічну діяльність» США в Україні