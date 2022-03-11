Росія скликає Радбез ООН через «військово-біологічну діяльність» США в Україні

Засідання Радбезу ООН відбудеться 11 березня 2022 р.

Російське представництво при ООН скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення «військово-біологічної діяльності» США в Україні. Про це розповів перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський. Дипломат уточнив, що російська місія пропонує провести таке засідання у п'ятницю, 11 березня.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022

Як повідомлялося раніше, Росія обвинуватила Україну у підготовці до застосування хімічної зброї. Також речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що у РФ начебто є документи, які «свідчать» про те, що Штати підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою.

Між тим, у Білому домі спростували заяви російської сторони про нібито підготовку в Україні провокацій із використанням хімічних речовин, до якої начебто причетні США. Київ і Вашингтон назвали заяви Росії абсурдними.