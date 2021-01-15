Чим небезпечне зниження цін на газ – з’явилося пояснення

Щоб ринок газу дійсно запрацював, має якісно працювати антимонопольний комітет

Офіс президента скликав нараду й зненацька дав доручення, яке має знизити ціну на газ на конкретну кількість відсотків. Річ у тому, що рішення, яке запропонував президент, керується втручанням держави в регулювання молодого ринку газу, який є у нас. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише Громадське радіо.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що ринок газу – це одна з частин виконання тих завдань, які Україна взяла на себе в межах угоди про асоціацію.

«Його ефективне функціонування залежить від багатьох складових. Очевидно, що насамперед потрібно докладати зусилля, щоби цей ринок дійсно запрацював, для цього має якісно працювати антимонопольний комітет. Має якісно працювати енергетичний регулятор, тобто ті складові, які визначають питання ринку. Водночас є питання й до антимонопольного комітету, і до того, як зараз і чим керується уряд, коли підвищує ціни для населення», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, втручатися в такому режимі в ринок газу суперечить євроінтеграції й функціонуванню ринку газу.

Нагадаємо, 13 січня президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та фахівців, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців. Там говорили, що тарифи на січень були завишені на понад 30%.

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що в лютому українці отримають нові ціни на газ. Компанія «Нафтогаз України» вже підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний».