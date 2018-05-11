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    Це фіаско: Росія уперше в історії конкурсу не пройшла у фінал «Євробачення»

    • Сьогодні, 01:22
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    Самойлова не потрапила в топ-10 серед 18 конкурсантів

    Російська співачка Юлія Самойлова не пройшла у фінал «Євробачення-2018» у Лісабоні. За підсумками голосування у другому півфіналі вона не потрапила в топ-10 серед 18 конкурсантів.

    До цього представники РФ завжди брали участь у вирішальній стадії пісенного конкурсу.

    Росіянка, яку не пустили в Україну на «Євробачення-2017» після незаконних гастролей в окупованому Криму, виступила з піснею «I Will not Break».

    Юлія не може пересуватися самостійно. Під час виступу її показали вершині сконструйованої гори, приховавши її інвалідний візок.

    Раніше у мережі жорстко розкритикували співачку Юлію Самойлову, яка представлятиме Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018».

    Нагадаємо, ще наприкінці січня на офіційному сайті співочого конкурсу зазначили, що «Перший канал» вже підтвердив участь Самойлової у конкурсі.

    Минулого року Самойлова не змогла приїхати на «Євробачення» у Києві через заборону Служби безпеки України. Співачці заборонили в'їзд до України через виступи в окупованому Криму. 

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) і країна-господиня конкурсу Португалія.

    Гранд-фінал Євробачення 2018, в ході якого визначиться переможець, відбудеться в цю суботу, 12 травня. 

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Євробачення Словенія Кіпр
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