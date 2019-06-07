Росія в суді ООН намагалась використати проти України результати виборів - Зеркаль



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Заступник голови МЗС Олена Зеркаль у Міжнародному суді ООН, 7 червня 2019 року

На слуханнях в понеділок Росія звинуватила Україну у «насильницькому державному перевороті», а в четвер намагалась використати проти України результати виборів

Олена Зеркаль, агент України у справі за позовом проти Росії до Міжнародного суду ООН, у п’ятницю під час слухань заявила, що Росія напередодні намагалась використати як аргумент у спорі результат президентських виборів в Україні.

«Я шокована тим, що агент Російської Федерації коментує внутрішні справи моєї держави, виступаючи перед світовим судом. Я розумію, що Росію може збивати з пантелику мирна передача влади у результаті вільних та чесних виборів. Я ж спантеличена ставленням Росії», - зазначила Олена Зеркаль.

Вона підкреслила, що на слуханнях в понеділок Росія звинуватила Україну у «насильницькому державному перевороті», а в четвер намагалась використати проти України результати виборів.

«Проте дозвольте розвіяти сумніви: я тут за дорученням президента України, із чітким мандатом захисту інтересів України та відновлення справедливості для її народу», - наголосила Олена Зеркаль.

Напередодні представник Росії Дмитрій Лобач під час виступу на слуханнях заявив, що «недавня зміна керівництва в Україні чітко демонструє, що український народ відкинув політику попереднього українського уряду, який ініціював це судове провадження»,

Лобач сказав, що він сподівається на «діалог і вирішення розбіжностей» між Україною та Росією з приходом нового президента.

Так, у Міжнародному суді ООН з 3 червня проходять усні слухання у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ. У вівторок свою позицію представила українська сторона.