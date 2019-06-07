Україна проти РФ: У Міжнародному суді ООН сьогодні пройдуть останні слухання



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Сьогодні останній день слухань у суді ООН за позовом проти РФ - виступатиме Україна Фото: Укрінформ

Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті

У п’ятницю, 7 червня, українська сторона у Міжнародному суді ООН представить контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях.

Так, у Міжнародному суді ООН з 3 червня проходять усні слухання у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ. У вівторок свою позицію представила українська сторона.

Очолює українську делегацію заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Україні допомагають юристи Марні Чик, Джонатан Гімблет та Девід Зайонтс, а також відомі професори, серед яких Жан-Марк Тювенін, Гарольд Коу.

Міжнародний суд ООН за підсумками слухань буде приймати рішення. Перед судом стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду позову, і адвокати України раніше представили чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином.

Очікується, що рішення по юрисдикції буде прийняте до кінця року.

Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті.



