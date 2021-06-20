Українські моряки провели масштабні навчання (фото,відео)

Відпрацьовувалася спроможність висадки морського десанту в Чорному морі

У визначених районах Чорного моря Військово-Морські Сили Збройних Сил України провели тактичне навчання корабельної десантної групи, до якого було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морська авіація та авіація Повітряних Сил, повідомляє інформаційне агентство АрміяInform

Навчання мало кілька етапів. Після приведення корабельної десантної групи у вищий ступінь бойової готовності було здійснено завантаження особового складу й техніки, вихід з пункту базування, розгортання корабельної десантної групи до районів формування десанту. Відпрацювання організації протикатерної оборони українські військові здійснювали з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки.

Епізоди тактичного навчання щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО. Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо. Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) «Горлівка».

До наступного тактичного епізоду «Бій за висадку» долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних Сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. Висадку морського десанту на необладнане узбережжя було здійснено морським і повітряним способами. При залученні карабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективної зброї, українські військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ, що діють на приморському напрямку. – Тактичне навчання корабельної десантної групи було підготовчим. На ньому відпрацьовувалось злагодження корабельно-катерного складу, а також командного пункту корабельної десантної групи. В цілому екіпажі показали добрий рівень бойової підготовки, – зазначив капітан 1 рангу Юрій Федаш. – Завдяки таким навчанням ми підтримуємо належний рівень бойової готовності корабельно-катерного складу до виконання поставлених завдань і далі плануємо нарощувати бойові спроможності щодо висадки морського десанту, – підсумував командир флотилії.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, два корабля НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).