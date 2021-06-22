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    Американський авіаносець «атакували» велетенською бомбою (відео)

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    Вибух 18-тонної бомби поруч з авіаносцем "Джеральд Р. Форд" в ході випробувань - Американський авіаносець «атакували» велетенською бомбою (відео)
    Вибух 18-тонної бомби поруч з авіаносцем "Джеральд Р. Форд" в ході випробувань
    Фото: ВМС США

    Поруч з новим авіаносцем американських військових підірвали 18-тонну бомбу

    Американці підірвали 18-тонну підводну бомбу поруч з авіаносцем, щоб перевірити його на міцність.

    Експеримент є частиною випробувань нового авіаносця «Джеральд Р.Форд», який увійшов до складу флоту у 2017 році. Бойовий корабель успішно пройшов «повну ударну перевірку», яка повинна імітувати реальні бойові умови.

    Через вибух сейсмічна станція на узбережжі Флориди в 160 кілометрах від місця випробувань зафіксувала коливання силою 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

    Такі рукотворні «землетруси» – звична справа для цієї місцевості. Американські ВМС регулярно проводять тут подібні випробування своїх кораблів.

    Не менш винахідливими виявилися і американські блогери, які вирішили протестувати пікап Toyota Hilux. Воно підняли автомобіль на висоту три кілометри і відправили його у вільне падіння. Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: США зброя корабель ВМС озброєння флот
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    Американський авіаносець «атакували» велетенською бомбою (відео)