Американський авіаносець «атакували» велетенською бомбою (відео)

Вибух 18-тонної бомби поруч з авіаносцем "Джеральд Р. Форд" в ході випробувань

Вибух 18-тонної бомби поруч з авіаносцем "Джеральд Р. Форд" в ході випробувань

Поруч з новим авіаносцем американських військових підірвали 18-тонну бомбу

Американці підірвали 18-тонну підводну бомбу поруч з авіаносцем, щоб перевірити його на міцність.

Експеримент є частиною випробувань нового авіаносця «Джеральд Р.Форд», який увійшов до складу флоту у 2017 році. Бойовий корабель успішно пройшов «повну ударну перевірку», яка повинна імітувати реальні бойові умови.

Через вибух сейсмічна станція на узбережжі Флориди в 160 кілометрах від місця випробувань зафіксувала коливання силою 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

Такі рукотворні «землетруси» – звична справа для цієї місцевості. Американські ВМС регулярно проводять тут подібні випробування своїх кораблів.

Не менш винахідливими виявилися і американські блогери, які вирішили протестувати пікап Toyota Hilux. Воно підняли автомобіль на висоту три кілометри і відправили його у вільне падіння. Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.

Джерело: 24 канал