Німецький урядовець погрожує судами у випадку зупинки будівництва «Північного потоку-2»

Більшість угод щодо «Північного потоку-2» було підписано ще до впровадження санкцій проти Росії

На думку міністра довкілля, санкції проти газогону можуть зашкодити репутації ФРН

Міністр охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце побоюється судових позивів проти Німеччини у випадку зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє «Громадське» з починанням на RND.

«Рішення про будівництво трубопроводу було ухвалено багато років тому. Він майже завершений і затверджений у межах юридичного процесу. Я можу уявити інші рішення, але якби ми зараз зупинили проєкт, то завдали б достатньо шкоди [зацікавленим сторонам]», – заявила вона.

За словами міністерки, зупинка будівництва поставить під сумнів надійність ухвалених рішень Німеччини «на основі принципів правової держави». Тому, імовірно, проти країни подали б до суду.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський «Газпром» спільно з провідними енергетичними компаніями Німеччини, Франції та Австрії.

Наразі «Північний потік-2» майже повністю готовий, у грудні завершилося будівництво ділянки в Німеччині, тепер залишилася лише ділянка в Данії.

У разі його завершення Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи без послуг української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.

Наразі будівництво газогону заморожене, оскільки через санкції США з проєкту почали виходити європейські компанії, які в ньому брали участь.

Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.