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    Німецький урядовець погрожує судами у випадку зупинки будівництва «Північного потоку-2»

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Більшість угод щодо &laquo;Північного потоку-2&raquo; було підписано ще до впровадження санкцій проти Росії</p> - Німецький урядовець погрожує судами у випадку зупинки будівництва «Північного потоку-2»

    Більшість угод щодо «Північного потоку-2» було підписано ще до впровадження санкцій проти Росії

    Фото з відкритих джерел

    На думку міністра довкілля, санкції проти газогону можуть зашкодити репутації ФРН

    Міністр охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце побоюється судових позивів проти Німеччини у випадку зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє «Громадське» з починанням на RND.

    «Рішення про будівництво трубопроводу було ухвалено багато років тому. Він майже завершений і затверджений у межах юридичного процесу. Я можу уявити інші рішення, але якби ми зараз зупинили проєкт, то завдали б достатньо шкоди [зацікавленим сторонам]», – заявила вона.

    За словами міністерки, зупинка будівництва поставить під сумнів надійність ухвалених рішень Німеччини «на основі принципів правової держави». Тому, імовірно, проти країни подали б до суду.

    Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський «Газпром» спільно з провідними енергетичними компаніями Німеччини, Франції та Австрії.

    Наразі «Північний потік-2» майже повністю готовий, у грудні завершилося будівництво ділянки в Німеччині, тепер залишилася лише ділянка в Данії.

    У разі його завершення Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи без послуг української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.

    Наразі будівництво газогону заморожене, оскільки через санкції США з проєкту почали виходити європейські компанії, які в ньому брали участь.

    Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

    На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

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    Теги: Росія США Німеччина Газпром санкції будівництво Північний потік-2
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