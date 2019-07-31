Росія виплатила «Укртранснафті» частину компенсації за неякісну нафту



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Зараз «Укртранснафта» забезпечує транзит нафти до Європи у плановому режимі

Російська «Транснефть» вже заплатила понад 2,3 млн євро

АТ «Укртранснафта» отримало від ПАТ «Транснефть» частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу «Дружба». Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

Про це 31 липня повідомляє пресслужба АТ «Укртранснафта».

«Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до діючого договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ «Транснефть» потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки», - говориться у повідомленні.

Як відомо, 25 квітня «Укртранснафта» вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу «Дружба» через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу «Укртранснафті» вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з необхідністю європейських партнерів додаткового часу на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня.

З моменту відновлення транзиту «Укртранснафта» не зафіксувала повторних випадків надходження нафти із завищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтогону «Дружба» і забезпечує транзит до Європи у плановому режимі.