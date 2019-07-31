  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія виплатила «Укртранснафті» частину компенсації за неякісну нафту

    • Розсилка
    <p>Зараз &laquo;Укртранснафта&raquo; забезпечує транзит нафти до Європи у плановому режимі</p> - Росія виплатила «Укртранснафті» частину компенсації за неякісну нафту

    Зараз «Укртранснафта» забезпечує транзит нафти до Європи у плановому режимі

    Російська «Транснефть» вже заплатила понад 2,3 млн євро

    АТ «Укртранснафта» отримало від ПАТ «Транснефть» частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу «Дружба». Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

    Про це 31 липня повідомляє пресслужба АТ «Укртранснафта».

    «Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до діючого договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ «Транснефть» потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, 25 квітня «Укртранснафта» вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу «Дружба» через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

    Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу «Укртранснафті» вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з необхідністю європейських партнерів додаткового часу на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня.

    З моменту відновлення транзиту «Укртранснафта» не зафіксувала повторних випадків надходження нафти із завищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтогону «Дружба» і забезпечує транзит до Європи у плановому режимі.

    Читайте також
    нафта Росія економіка гроші промисловість транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ