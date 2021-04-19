Росія влаштувала військові навчання в Арктиці

Навчання проходять з участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів

РФ розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовує новітню зброю

Росія проводить міжвидові командно-штабні навчання на Північному флоті під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ Росії. Про це сьогодні інформує міністерство оборони РФ.

«Навчання проводиться відповідно до існуючої системи підготовки штабів і завершує комплекс заходів оперативної і бойової підготовки органів військового управління флоту в зимовому періоді навчання. Особлива увага в рамках навчань буде приділятися: забезпеченню безпеки об’єктів економічної діяльності Росії в Арктиці, проведення рятувальних операцій і надання допомоги на морі вцьому регіоні, а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на перших етапах навчання у підвищену бойову готовність приведено органи військового управління Північного флоту РФ, об’єднання і з’єднання, а також окремі військові частини флоту.

За задумом практичних дій було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони на цьому напрямку.

На різних етапах міжвидового начання будуть задіяні атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з’єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, військова та спеціальна техніка армії ВПС і ППО Північного флоту РФ.

Додамо, що Пентагон «дуже уважно» стежить за військовою активністю Росії у Арктиці, яка свідчить про нарощування Москвою своєї присутності у регіоні. За даними американських експертів, Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовує новітню зброю, яка може загрожувати США