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    Росія влаштувала військові навчання в Арктиці

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    Навчання проходять з участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів - Росія влаштувала військові навчання в Арктиці
    Навчання проходять з участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів
    Фото: міноборони РФ

    РФ розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовує новітню зброю

    Росія проводить міжвидові командно-штабні навчання на Північному флоті під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ Росії. Про це сьогодні інформує міністерство оборони РФ.

    «Навчання проводиться відповідно до існуючої системи підготовки штабів і завершує комплекс заходів оперативної і бойової підготовки органів військового управління флоту в зимовому періоді навчання. Особлива увага в рамках навчань буде приділятися: забезпеченню безпеки об’єктів економічної діяльності Росії в Арктиці, проведення рятувальних операцій і надання допомоги на морі вцьому регіоні, а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій», – йдеться в повідомленні.

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    Росія влаштувала військові навчання в Арктиці
    Росія влаштувала військові навчання в Арктиці
    Росія влаштувала військові навчання в Арктиці

    Відомо, що на перших етапах навчання у підвищену бойову готовність приведено органи військового управління Північного флоту РФ, об’єднання і з’єднання, а також окремі військові частини флоту.

    За задумом практичних дій було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони на цьому напрямку.

    На різних етапах міжвидового начання будуть задіяні атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з’єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, військова та спеціальна техніка армії ВПС і ППО Північного флоту РФ.

    Додамо, що Пентагон «дуже уважно» стежить за військовою активністю Росії у Арктиці, яка свідчить про нарощування Москвою своєї присутності у регіоні. За даними американських експертів, Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовує новітню зброю, яка може загрожувати США

    Теги: Росія армія військові навчання агресія Арктика озброєння
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