Росія «грає м’язами» в Арктиці. Пентагон «уважно стежить» за діями РФ

Росія випробовує зброю і нарощує бази на арктичному узбережжі

Пентагон «дуже уважно» стежить за військовою активністю Росії у Арктиці, яка свідчить про нарощування Москвою своєї присутності у регіоні.

Заяву було зроблено на тлі повідомлень про випробування Росією зброї, а також супутникових знімків, що свідчать про нарощування баз, сховищ та устаткування на арктичному узбережжі Росії.

«Не вдаючись у конкретні оцінки розвідки, очевидно, що ми дуже уважно стежимо за нею», – заявив 5 квітня на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Він додав, що «ніхто не зацікавлений в мілітаризації Арктики».

Швидке танення льодовиків у Арктиці, викликане зміною клімату, відкрило більш широкі можливості для судноплавства та експлуатації ресурсів в полярних регіонах, посиливши гонку прибережних та інших держав за національні інтереси у регіоні.

Вважається, що цей регіон також містить величезні поклади нафти та газу.

Наприкінці минулого місяця російський військово-морський флот використовував атомні підводні човни для прориву товстого арктичного льоду, демонструючи свою військову силу. Вашингтон також згадав реконструкцію установок радянської епохи, будівництво нового порту, пошуково-рятувальні центри і флот нових криголамів, в тому числі атомні судна.

Кірбі зазначив, що цей регіон «є життєво важливим для захисту» США.

Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн. За його словами, «Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України».

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Джерело: Радіо Свобода