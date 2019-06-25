Росія заморожує створення нових супутників через санкції Заходу



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«Роскосмос» хоче відмовитися від імпортних комплектуючих для супутників до 2025 року

В РФ можуть відмовитися від фінансування проекту по створенню супутників типу ГЛОНАСС-К через відсутність необхідних західних комплектуючих, аналоги яких не можуть створити за короткий термін.

Про це пише РБК.

В попередньому поколінні супутників – ГЛОНАСС-М – кількість імпортних комплектуючих складала 75-80%. Всього передбачається зменшити фінансування відповідних робіт на 12,9 млрд. рублів в поточному році.

Із іншого боку в РФ додатково виділять 7,05 млрд. рублів для створення запасів компонентної бази іноземного виробництва для супутників ГЛОНАСС-К2.

Із 2014 року ЄС ввів обмеження на експорт до РФ продукції подвійного призначення. Формально європейці зберегли можливість постачання комплектуючих для російської космічної програми, але виключно в цивільних цілях. В той же час система ГЛОНАСС може використовуватися для потреб російської армії.

В серпні 2018 року США припинили видачу ліцензій на експорт до РФ продукції подвійного використання.

«Роскосмос» планував до 2022 року зменшити кількість іноземних комплектуючих на супутниках до 10%, а до 2025 року повністю відмовитися від імпортної продукції. Міністр промисловості РФ Денис Мантуров іще в серпні 2018 року заявив, що в рамках програми імпортозаміщення було створено 1,5 типів електронної компонентної бази.