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Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів
У Верховній Раді було скасовано засідання, заплановане на 22 листопада
фото з відкритих джерел

Олег Дунда: «Без наявності парламенту у відносинах з нашими західними партнерами буде відчуватись шалена прогалина»

Якщо внаслідок російського удару загинуть усі мажоритарники у Верховній Раді, постане питання легітимності українського парламенту. Про це розповів нардеп Олег Дунда в інтерв’ю «Апострофу».

Посадовець зазначив, що під час повітряної тривоги нардепи мають такі ж умови, як і всі кияни. «У них часу (на те, щоб перейти в укриття, – «Главком») стільки ж само, як у пересічного киянина будь-де. Якщо це дрони, це один час, якщо балістика, то інший. Ми також можемо бути вражені, якщо не встигнемо сховатись», – зауважив Дунда.

Він нагадав, що наявність парламенту – це річ, яка легітимізує владу України. «Без наявності парламенту у відносинах з нашими західними партнерами буде відчуватись шалена прогалина і ставиться під питання існування влади взагалі як такої. До Верховної Ради можна по-різному ставитися, але це єдиний, крім президента, орган, який може призначити Кабмін, може змінювати законодавство, бо жодними указами це неможливо і тому відсутність Ради має дуже вагоме значення», – наголосив народний обранець.

На запитання, чи можна було б після гіпотетичного удару і загибелі нардепів набрати нову Раду за тими списками кандидатів, які складалися на парламентські вибори в 2019 році, Дунда відповів: «Проблема не в списках, їх можна підняти і нардепів-списочників відновити. Проблема в мажоритарниках. А їх половина. Кворум Верховної Ради 300 людей. Зараз в нас працює 100 мажоритарників, якщо всі вони загинуть, то виникає питання легітимності парламенту», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді було скасовано засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Раді найближчими днями.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував «вимушений вихідний» у парламентарів через повідомлення про ймовірні удари по Верховній Раді.

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Теги: Верховна Рада Київ депутат парламент ракетна атака

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