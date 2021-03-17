Росія заперечує, що їхній вертоліт літав над Україною

Прикордонники зазначили, що українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії

Росія заперечує факт порушення її вертольотом повітряного простору України. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Прикордонники отримали відповідь від своїх російських колег, щодо інциденту, який трапився напередодні. 16 березня о 14:05 на одному з напрямків у межах Сумської області вертоліт з Росії заглибився на територію України на відстань близько 50 метрів.

«У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих «приладів обʼєктивного контролю», – пояснили в ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. «Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені, або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів», – додали в ДПСУ.

Напередодні прикордонники повідомили, що російський вертоліт порушив повітряний простір України. При цьому було навіть оприлюднене відео нахабного маневру росіян.

«Сьогодні, о 14:05, у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі-8, висота до 100 метрів, курс 90», – повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Водночас Повітряні сили України заявили, що не можуть підтвердити, що російський гелікоптер Мі-8 порушив український державний кордон через те, що він залетів на незначну відстань.