«Снайперський вогонь вівся в спини». Хомчак розповів про загибель українських військових на Донбасі

Російські війська намагалися спровокувати українських військових вести вогонь по насосній станції для заподіяння гуманітарної катастрофи

Група розмінування 143-го навчального тренувального центру складу Об'єднаних сил потрапила 26 березня під снайперський обстріл супротивника поблизу Шум Донецької області. Про це на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня розповів начальник генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Він розповів, що українські військові проводили огляд місцевості, де напередодні, за даними української сторони, противник провів мінування.

Спершу смертельне кульове поранення в результаті пострілу снайпера отримав старший сержант Сергій Барнич. Допомогу Барничу намагався надати командир групи підполковник Сергій Коваль, він розпочав евакуацію пораненого. Але сам також отримав несумісні з життям кульове поранення в результаті снайперського вогню.

«В результаті обстрілу старшина Бруска отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гещук поранення середньої тяжкості. Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь та отримали смертельні поранення», – доповів Хомчак в Раді.

Після цього, за словами голови Генштабу, українські віськові відкрили вогонь у відповідь, тож ворожий вогонь припинився. Це дозволило українським військовослужбовцям допомогти раненим та евакуювати загиблих.

Після цих слів Хомчака Рада вшанувала пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

«Особливим цинізмом підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся в спини військовослужбовців Об'єднаних сил, з об'єкта критичної інфраструктури – водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану територію, так і на підконтрольну уряду України», – зазначив Хомчак.

Він додав, що такими діями «противник намагався спровокувати українських військових вести вогонь по насосній станції для спричинення гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьк, Горлівка, Південне».

26 березня неподалік населеного пункту Шуми в результаті ворожого обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що рішення контактної групи щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня.

Сьогодні Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Верховна Рада України закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.