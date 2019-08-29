Американський зріджений газ надійде в Україну до кінця року



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Польська PGNІG і «Енергетичні ресурси України» домовилися про постачання до України через Польщу американського газу

Газ надійде до кінця 2019 року

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбає зріджений природний газу США, який після регазифікації буде доставлено до України. Про це повідомляє прес-служба компанії ЕРУ, яка отримає газ.

Як зазначається в повідомленні, уже на початку листопада 2019 року в рамках угоди зріджений газ прибуде до польського LNG-терміналу імені президента Лєха Качинського в Свіноуйсьці.

Імпорт зрідженого природного газу до Польщі динамічно зростає. Якщо в 2016 році частка ЗПГ становила близько 8,5 відсотків у всій структурі імпорту, то в 2018 році вона вже перевищувала 20 відсотків. З моменту запуску терміналу в Свіноуйсьці PGNiG вже отримала 70 партій зрідженого газу із загальним обсягом у 7,5 мільярдів кубометрів після регазифікації. Кількість поставок, що надходять до Польщі із США, невпинно зростає. У той час як в 2018 року PGNiG прийняла всього одну поставку американського ЗПГ, до кінця серпня 2019 року ця кількість зросла до чотирьох поставок, окрім цього, відбулася одна поставка за середньостроковим контрактом та ще одна – за довгостроковим.

Газ надійде до польської системи передачі після регазифікації, звідки він потрапить до України через газове сполучення у Германовіце та буде переданим компанії ЕРУ. Поставки для ЕРУ здійснюватимуться до кінця 2019 року, повідомили в ЕРУ.