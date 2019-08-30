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    Економіка та фінанси

    Уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії, - прем'єр-міністр

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    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук - Уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії, - прем'єр-міністр
    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

    На думку Гончарука, коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму

    Уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спілкуючись з журналістами в Києві в п'ятницю, пише Інтерфакс.

    «Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму», - підкреслив прем'єр, відповідаючи на питання про ціни на газ для населення, яке довгий час було спірним у відносинах між минулим Кабінетом міністрів і Міжнародним валютним фондом.

    За його словами, якщо якась частина населення не справляється з ринковою ціною, держава повинна допомогти.

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    «Аж до того, щоб оплатити за неї вартість цього ресурсу», - сказав Гончарук.

    Підсумовуючи, він зазначив, що цифри в одержуваних громадянами платіжках, звичайно, є проблемою уряду, і він буде вживати заходів, щоб усі, хто потребує, отримували допомогу держави, однак без повернення до адміністративного регулювання цін.

    Нагадаємо, останнім часом низка політиків неодноразово виступали з пропозицією про використання інструментів ручного обмеження цін на енергетичних ринках. Зокрема, глава профільного комітету у Верховній Раді Андрій Герус заявляв про необхідність зниження цін на електроенергію на конкурентних біржових сегментах ринку шляхом встановлення прайс-кепа (граничної ціни) на 15-20% нижче чинного обмеження.

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