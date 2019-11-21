Росія – це держава-вандал

Росія сьогодні – не лише терористична держава...

Політичний жест Росії, яка нібито повернула Україні назад українські кораблі (бронекатери «Нікополь» і «Бердянськ» і катер «Яни Капу»), розрахований на те, щоб показати свою «конструктивну позицію» напередодні «нормандського саміту».

І тут необхідно наголосити саме на визначенні «нібито українські кораблі».

Адже якщо обладнання і начинка такого «корабля» знаходиться в розкомплектованому стані, то це вже не корабель, а просто металобрухт.

А те, що він хоч якось ще може триматися на плаву, коли його кудись там відбуксовують, не робить цей плаваючий металобрухт кораблем.

Й для того, аби привести ці повернуті «кораблі» до робочого стану необхідно буде вкласти кошти, які, можливо, будуть не на багато меншими, ніж якби ці плавзасоби купувати в діючому стані.

Крім того, ще невідомо якими «жучками» та іншими корисними для російського ФСБ засобами нашпиговані ці судна.

Тому для української сторони найбільш оптимальним буде не сподіватися на те, що ці «кораблі» вдасться швидко привести до ладу і застосовувати для військово-морських сил України.

Скоріш за все, цю ситуацію варто розглядати більше в політичному плані.

Оскільки, подібні дії Російської Федерації демонструють не лише те, що Москва повністю ігнорує міжнародні закони і домовленості.

Таке «повернення» може стати чудовим приводом для України показати вкотре міжнародній громадськості справжнє обличчя і наміри Кремля.

Росія сьогодні – не лише терористична держава, яка без всякої мотивації нападає на своїх сусідів.

На прикладі розкурочених українських кораблів наглядно видно, що Росія – це держава-вандал, яка не може втриматися від вандалізму навіть тоді, коли, звалося, їй це абсолютно не вигідно.

Адже побідні вандальні дії вкотре показують Російську Федерацію в дуже невигідному для неї на міжнародній арені світлі.

Але, виглядає на те, що для росіян зараз головне насолити українцям. І втриматися від цього у них просто немає сил.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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