Росія збільшила поставки боєприпасів та пального для бойовиків ОРДЛО



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За даними розвідки, мешканців Донбасу призивають до лав гібридної армії за «спрощеною процедурою», тобто беруть усіх, навіть непридатних за станом здоров’я

Командування збройних сил РФ вживає заходів для посилення боєздатності угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території сходу України. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, з початку цього тижня збільшились обсяги поставок з території Росії боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна для забезпечення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Крім того, новопризначені за ротацією кадрові російські офіцери активізували діяльність щодо підвищення рівня укомплектованості підрозділів особовим складом за рахунок призову місцевого населення за т.зв. «спрощеною процедурою», у т.ч. осіб непридатних до військової служби за станом здоров’я.

Водночас, для запобігання проявам невдоволення діями російсько-окупаційних військ з боку населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, окупаційні адміністрації активізували розповсюдження неправдивої та викривленої інформації про загрозу наступу ЗС України.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень.