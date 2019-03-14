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    Прикордонники не пустили в Україну росіянина, який працює на телебаченні Канади

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    Прикордонники не пустили в Україну росіянина, який працює на телебаченні Канади

    Громадянин РФ свого часу порушив порядок в`їзду до анексованого Криму

    Прикордонники заборонили в`їзд в Україну громадянину Російської Федерації, який працює журналістом на канадському телебаченні.

    Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, росіянин мав намір висвітлювати хід президентських виборів в Україні.

    За даними ДПСУ, громадянин РФ свого часу порушив порядок в`їзду до анексованого Криму.

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    Слободян додав, що цей російський громадянин постійно проживає у Канаді. Він отримав акредитацію від Центральної виборчої комісії України. Однак, вже під час детального спілкування безпосередньо на кордоні прикордонники виявили, що він порушував законодавство України і відвідував Крим через закриті пункти пропуску.

    «Тому ми відмовили йому у перетині кордону України і встановили заборону терміном на три роки», - повідомив Слободян.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу. Причина такого рішення відомства — забезпечення його безпеки.

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