Після розмови Макрона і Путіна Франція не вважає, що Росія готує наступ – ЗМІ

За даними джерел французька сторона впевнена, що Росія не нападе

Телефонна розмова президентів тривала більше години

Розмова президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна не залишила у французької сторони враження, що Росія планує наступальні дії щодо України. Про це повідомило в суботу агентство Reuters із посиланням на представника Єлисейського палацу.

За словами цього джерела, французька сторона вважає, що зі сказаного у телефонній розмові про ситуацію навколо України, «не випливає, що Росія готує наступ».

Як повідомляв раніше Єлисейський палац, президенти Франції і Росії провели в суботу телефонну розмову тривалістю 1 год. 40 хв. У понеділок Макрон здійснив поїздку до Москви, де провів п'ятигодинні переговори з Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. Після цього французький лідер побував у Києві та Берліні.

Як повідомлялося, Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

Міністерство закордонних справ Росії також прокоментувало численні заяви ЗМІ про підготовку збройного вторгнення російських військ на територію України.

У заяві відомства йдеться про те, що Захід, використовуючи авторитетні ЗМІ, «нагнітає ситуацію і сіє в маси відверту дезінформацію».

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