Відбулися переговори Байдена і Путіна. Деталі розмови

Байден попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну

Телефонна розмова президентів тривала близько години

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін завершили телефонну розмову. Такі повідомлення після 19 год. за Києвом почали оприлюднювати західні ЗМІ.

У Кремлі зазначали, що ініціатором бесіди виступила американська сторона. Як розповіло Reuters джерело в Адміністрації президента США, з проханням провести переговори звернулася Москва, запропонувавши понеділок, проте в Білому домі висловилися за розмову в суботу, 12 лютого, що влаштувало російську сторону.

Журналіст VOA з посиланням на дані Білого дому вказує, що розмова Байдена та Путіна завершилася о 12:06 EST (19:06 за Києвом).

Також сьогодні США та Росія провели переговори по лінії голів дипломатії країн та Міноборони.

Білий дім про розмову Байдена та Путіна

Байден чітко давав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення в Україну, США та союзники накладуть на Росію швидкі та серйозні санкції.

Байден заявив, що подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань і послабить авторитет РФ.

США залишаються відкритими для дипломатії, але готові до реагування на будь-які сценарії.

Білий дім анонсував телефонну розмову Байдена з Путіним після того, як американські ЗМІ повідомили, що російський президент нібито «ухвалив рішення» щодо нападу на Україну. Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що наразі невідомо, чи ухвалив Путін рішення, але наступ може початися «в будь-який момент».

Нагадаємо, сьогодні Макрон у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що щирий діалог не сумісний з військовою ескалацією на кордонах України.

Крім того, Путін поскаржився Макрону на захід, який не хоче «підштовхнути» Україну до виконання Мінських домовленостей.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки».

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