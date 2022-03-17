Росіянам заборонено читати сайт BBC News

Влада Росії заборонила ЗМІ називати «спеціальну операцію» в Україні війною, нападом чи вторгненням

Доступ до сайту британської корпорації «Бі-Бі-Сі» обмежений на території Росії. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на «Роскомнагляд».

Блокування сайту здійснюється на підставі вимоги прокуратури Росії від 24 лютого 2022 року.

Водночас сайт «Російської служби Бі-Бі-Сі» блокується в Росії з 4 березня. Тоді ж у країні було заблоковано доступи до сайту «Медузи» та соцмережі Facebook. Перед цим «Роскомнагляд» розсилав повідомлення ЗМІ, забороняючи називати «спеціальну операцію» в Україні війною, нападом чи вторгненням, а також посилатися на інші джерела, окрім офіційних російських.

Тоді ж 4 березня Держдума та Рада Федерації РФ схвалили закон, що передбачає до 15 років позбавлення волі за «фейки» про дії російських військових. Після цього багато незалежних російських ЗМІ оголосили про припинення роботи в Росії.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.