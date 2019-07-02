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    Росіяни в окупованому Криму тренуються застосовувати протикорабельні комплекси «Бал» і «Бастіон»

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    <p>Одна пускова установка комплексу &laquo;Бастіон&raquo; має на озброєнні дві надзвукові ракети &laquo;Онікс&raquo;</p> - Росіяни в окупованому Криму тренуються застосовувати протикорабельні комплекси «Бал» і «Бастіон»

    Одна пускова установка комплексу «Бастіон» має на озброєнні дві надзвукові ракети «Онікс»

    Раніше РФ перекрила один із районів навчань Sea Breeze 2019

    Міністерство оборони РФ опублікувало відео із тренувань протикорабельних ракетних комплексів «Бал» і «Бастіон» в окупованому Криму.

    На відео видно процес пересування і розгортання протикорабельного ракетного комплексу «Бастіон». Одна пускова установка такого комплексу має на озброєнні дві надзвукові ракети «Онікс». Дальність дії ракети такого типу складає до 600 км.

    До цього, за повідомленнями Українського мілітарного порталу, росіяни перекрили один із районів Чорного моря, де мала відбуватися активна фаза міжнародних військово-морських навчань Sea Breeze 2019.

    Нагадаємо, 1 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2019.

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