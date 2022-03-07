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    На Київщині ворог цілеспрямовано вбиває мирних мешканців – Кличко (відео)

    &laquo;Столиця готується до оборони&raquo;, &ndash;&nbsp;сказав Кличко - На Київщині ворог цілеспрямовано вбиває мирних мешканців – Кличко (відео)
    «Столиця готується до оборони», – сказав Кличко
    фото: скріншот

    Агресор знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь

    Станом на 7 березня під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю агресор знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь, цілеспрямовано вбиваючи мирних мешканців. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

    Кличко також згадав і трагічну загибель голови Гостомельської громади Юрія Прилипка, коли той роздавав людям хліб і ліки, до останнього подиху піклуючись про них.

    «Це мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам‘ять Юрію Прилипку», – сказав Кличко.

    Мер Києва додав, що сьогодні українські міста героїчно обороняються, військові відважно захищають нашу землю, а безстрашні мирні жителі виходять на мітинги проти російських загарбників.

    Віталій Кличко запевнив, що у столиці влада також робить все для забезпечення міста та створення резерву продуктів, ліків і товарів першої необхідності.

    Також з міста вже відправили гуманітарну допомогу у Чернігів, намагаються доставити її у Бучу та Гостомель.

    «Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, а у разі сигналу тривоги – в укриттях. Київ стоятиме і буде захищатися. Разом ми вистоїмо», – запевнив Кличко.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у новому зверненні до українців та світу наголосив, що потрібен новий санкційний пакет проти Росії. Очільник держави закликав міжнародних партнерів повністю бойкотувати експорт та імпорт країни-агресорки.

    Теги: Віталій Кличко Київ війна військові столиця
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    На Київщині ворог цілеспрямовано вбиває мирних мешканців – Кличко (відео)