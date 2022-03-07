  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мінус один ворожий безпілотник над Чернігівщиною

    Українські збройні сили продовжують знищувати техніку окупанта - Мінус один ворожий безпілотник над Чернігівщиною
    Українські збройні сили продовжують знищувати техніку окупанта
    фото: t.me/chernigivskaODA/257

    Безпілотник збили у Ніжинському районі

    У Ніжинському районі Чернігівської області українські сили збили ще один російський безпілотник. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

    «Мінус один ворожий безпілотник у Ніжинському районі», – написав Чаус.

    Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

    Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

    Читайте також: Підполковник окупантів розповів, хто давав накази бомбити українські міста (відео)
    Теги: ЗСУ війна Чернігівщина безпілотник озброєння Андрій Загороднюк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінус один ворожий безпілотник над Чернігівщиною