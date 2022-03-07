Мінус один ворожий безпілотник над Чернігівщиною

Безпілотник збили у Ніжинському районі

У Ніжинському районі Чернігівської області українські сили збили ще один російський безпілотник. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

«Мінус один ворожий безпілотник у Ніжинському районі», – написав Чаус.

Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.