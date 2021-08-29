Росіянин, який приплив у Японію і просив притулку, отримав відмову

Японія не надасть офіційного притулку російському біженцю і вважатиме його перебування на території країни незаконним

Японія не надасть офіційного притулку російському біженцю і вважатиме його перебування на території країни незаконним

Уряд Японії розглядає росіянина як іноземця, який незаконно прибув на острів

В Японії відмовили чоловіку, який проплив 20 км від контрольованого Росією острова Кунашир та попросив надати притулок. Про це повідомляє японська газета Хоккайдо Сінбун.

Міністр юстиції Японії Йоко Камікава заявила, що уряд буде розглядати росіянина як іноземця, який незаконно прибув на острів, оскільки «чоловік переміщався тільки всередині країни».

Як повідомила пресслужба на генконсульства в Саппоро, як правило, людей, затриманих за нелегальний в'їзд до Японії, депортують.

У відомстві зазначили, що зараз з’ясовується, яким саме способом чоловік потрапив до Японії.

«Схоже, що він дістався туди в гідрокостюмі. Просто взяв і перетнув 24-кілометрову протоку вплав», – сказав агентству чоловік, знайомий із ситуацією.

Він також припустив, що мова йде про громадянина Росії, жителя Южно-Курильська Вааса Фенікса Нокарді.

Нагадаємо, японські ЗМІ писали про інцидент з неназваним чоловіком, який проплив 20 км з контрольованого Росією острова Кунашир до берега Японії (місто Шибецу) і попросив надати йому притулок.

Повідомлялося, що підозрілого чоловіка помітили місцеві жителі, а коли вони до нього звернулися, він повідомив, що не має при собі паспорта, він росіянин і приплив з Кунашира. Цю ж версію він озвучив і японській поліції, після чого попросив притулку.

Регіональне імміграційне бюро міста Саппоро взяло інформацію на контроль.