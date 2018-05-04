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    Росіянина заарештували на 27 діб через прапор ЄС

    Росіянин розгорнув прапор ЄС на першотравневій демонстрації
    Учасника першотравневої демонстрації в російському Санкт-Петербурзі заарештували на 27 діб за те, що він розгорнув прапор Європейського союзу під час акції. Як повідомляє «Радіо Свобода», стяг не входив до переліку атрибутики, яка була погоджена з владою міста. Петроградський суд визнав учасника демонстрації Максима Разметова винним у
    • Сьогодні, 02:53
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    Прапори ЄС та Росії, фото ілюстративне
    Прапори ЄС та Росії, фото ілюстративне

    Росіянин розгорнув прапор ЄС на першотравневій демонстрації

    Учасника першотравневої демонстрації в російському Санкт-Петербурзі заарештували на 27 діб за те, що він розгорнув прапор Європейського союзу під час акції.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», стяг не входив до переліку атрибутики, яка була погоджена з владою міста.

    Петроградський суд визнав учасника демонстрації Максима Разметова винним у повторному порушенні умов проведення публічного заходу і невиконання розпоряджень поліцейських.

    Суд зазначив, що чоловіка раніше вже затримували за цими статтями.

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн, зокрема ЄС.

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