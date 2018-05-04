Росіянина заарештували на 27 діб через прапор ЄС

Росіянин розгорнув прапор ЄС на першотравневій демонстрації

Учасника першотравневої демонстрації в російському Санкт-Петербурзі заарештували на 27 діб за те, що він розгорнув прапор Європейського союзу під час акції. Як повідомляє «Радіо Свобода», стяг не входив до переліку атрибутики, яка була погоджена з владою міста. Петроградський суд визнав учасника демонстрації Максима Разметова винним у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори ЄС та Росії, фото ілюстративне

Росіянин розгорнув прапор ЄС на першотравневій демонстрації

Учасника першотравневої демонстрації в російському Санкт-Петербурзі заарештували на 27 діб за те, що він розгорнув прапор Європейського союзу під час акції.

Як повідомляє «Радіо Свобода», стяг не входив до переліку атрибутики, яка була погоджена з владою міста.

Петроградський суд визнав учасника демонстрації Максима Разметова винним у повторному порушенні умов проведення публічного заходу і невиконання розпоряджень поліцейських.

Суд зазначив, що чоловіка раніше вже затримували за цими статтями.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн, зокрема ЄС.