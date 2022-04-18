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    Росіянка заплатить штраф за фото в українському вінку

    Росіянка заплатить штраф за фото в українському вінку
    ілюстративне фото

    Жінку судили за адміністративною статтею про «дискредитацію» армії

    Псковський міський суд Росії оштрафував лідера регіонального відділення «Яблуко» Льва Шлосберга та його дружину за адміністративною статтею про «дискредитацію» армії. Про це повідомляє видання «Медуза».

    Штраф на суму 32 тис. російських рублів Лев Шлосберг заплатить за репост у соцмережі «Вконтакте» п’ятисекундного ролика з ефіру Першого каналу, в якому Марина Овсяннікова показала антивоєнний плакат.

    Також суд оштрафував дружину Шлосберга Жанну на 30 тис. російських рублів. Жінка опублікувала власне фото в українському національному вінку зі стрічками жовтого та блакитного кольорів із антивоєнним плакатом.

    Шлосберг зазначив, що його штраф виявився на дві тисячі рублів більшим, ніж у дружини, оскільки кілька місяців тому він уже притягувався до адміністративної відповідальності.

    Як відомо, в Україні триває 54-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також: Спецоперація в ефірі програми «Врємя». Навіщо Путіну Марина Овсяннікова?
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіянка заплатить штраф за фото в українському вінку