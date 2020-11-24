Розробники російської вакцини «Спутник V» переконують у її 95% ефективності

Для ефективності вакцини другу дозу потрібно прийняти через 48 днів після першої, – переконують розробники

Ефективність російської вакцини «Спутник V», як заявили її розробники, перевищує 95%. Про це зазначено у повідомленні на сайті вакцини.

Там вказано, що дані, зібрані під час досліджень на добровольцях, показали, що вакцина «Спутник V» ефективніша, ніж вважалося раніше. Розробники наголошують, що небажаних побічних ефектів у випробовуваних виявлено не було.

Раніше другий проміжний аналіз даних клінічного дослідження показав ефективність цієї вакцини у 91,4% – добровольці приймали другу дозу на 28 день після першої ін'єкції. Дослідження проводили на основі аналізу даних 18,7 тисячі добровольців.

А нові дані щодо добровольців, які прийняли вакцину на 42-й день після першої ін'єкції, показали ефективність застосування вакцини вище 95%, кажуть розробники.

Зараз препарат проходить подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне випробування. У ньому беруть участь 40 тисяч добровольців. Понад 22 тисячі з них вже отримали першу ін'єкцію препарату, більш як 19 тисяч – першу і другу.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

Нагадаємо, що Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19.

Зазначимо, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною. Це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

До слова, кілька медиків заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною.

Крім того, ізраїльський лікар розкритикував українських політиків, які хвалять російську вакцину.