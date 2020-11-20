МОЗ домовляється з шістьма компаніями про вакцину проти Covid-19

МОЗ вже на етапі підписання документів з виробниками вакцини

МОЗ веде переговори з шістьма компаніями з постачання вакцини проти Covid-19 в Україні.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

Зараз Україна веде переговори з усіма виробниками вакцини від коронавірусу, так як за рахунок однієї компанії МОЗ не зможе забезпечити вакциною все населення країни, говорить міністр.

«Ми вже на етапі підписання відповідних документів. Це компанія Moderna, ми перебуваємо з ними в переговорах. Я також недавно говорив з главою МОЗ США. Головна тема – це переговори з компаніями Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson. Крім того, це англійська компанія AstraZeneca. Також є дві китайські компанії, з якими ми ведемо переговори», – сказав Степанов.

Нагадаємо, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.