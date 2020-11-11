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    У світі

    Кілька медиків заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною

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    <p>Медикам вводили російську вакцину &laquo;Спутник V&raquo;</p> - Кілька медиків заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною

    Медикам вводили російську вакцину «Спутник V»

    У Росії вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися

    Троє медиків з Алтайського краю РФ заразилися Covid-19 після щеплення російською вакциною «Спутник V».

    Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю.

    «В Алтайському краї три медики з 42, які першими зробили щеплення від коронавірусної інфекції (вакциною «Супутник V»), заразилися коронавірусом», – йдеться у повідомленні.

    У Росії вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися. Це називають винятковою причиною зараження.

    У відомстві зазначили, що вакцина двокомпонентна – пацієнт отримає другу вакцину через три тижні після першої.

    Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що до кінця 2020 року буде виробляти від 1,5 до 2 мільйонів доз вакцини на місяць, а потім їх кількість поступово збільшать до 6 мільйонів доз на місяць.

    Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Також, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

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