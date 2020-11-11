Кілька медиків заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною

У Росії вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися

Троє медиків з Алтайського краю РФ заразилися Covid-19 після щеплення російською вакциною «Спутник V».

Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на управління преси та масових комунікацій Алтайського краю.

«В Алтайському краї три медики з 42, які першими зробили щеплення від коронавірусної інфекції (вакциною «Супутник V»), заразилися коронавірусом», – йдеться у повідомленні.

У Росії вважають, що нібито імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, не встиг сформуватися. Це називають винятковою причиною зараження.

У відомстві зазначили, що вакцина двокомпонентна – пацієнт отримає другу вакцину через три тижні після першої.

Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що до кінця 2020 року буде виробляти від 1,5 до 2 мільйонів доз вакцини на місяць, а потім їх кількість поступово збільшать до 6 мільйонів доз на місяць.

Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Також, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.