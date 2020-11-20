Ізраїльський лікар розкритикував українських політиків, які хвалять російську вакцину

Просто я вважаю, що політики не мають права щось говорити про медицину, – зазначив Бриль

Реаніматолог Борис Бриль пропонує запровадити відповідальність політиків за висловлювання про медицину

Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розкритикував українських політиків, які хочуть завезти до України російську вакцину від коронавірусу.

В інтерв’ю «Главкому» медик оцінив якість російської вакцини та дії політиків, які хочуть проштовхнути її до України.

«Поки що російського щеплення немає, ведуться дослідження, тому говорити нема про що. Як можна придбати те, чого немає? Політики – вони на те й політики, щоб говорити. Просто я вважаю, що політики не мають права щось говорити про медицину, тому що вводять в оману людей, не розуміючи, про що говорять. Треба ввести відповідальність за такі висловлювання. А всім іншим треба не курити, не пити, вести здоровий спосіб життя, обов'язково займатися спортом, не панікувати, слідувати рекомендаціям і все буде добре», – наголосив Бриль.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Крім того, кілька медиків заразилися коронавірусом після щеплення російською вакциною.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

Нагадаємо, що ВООЗ перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося 10 листопада, Угорщина веде перемовини з Росією щодо вакцини від Covid-19.

До слова, Угорщина отримає російську вакцину протягом півтора тижня.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.