Російське командування активізувало заходи з недопущення витоку інформації про злочини військових РФ на Донбасі



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Російським найманцям заборонили розміщувати у соцмережах фотографії, які мають будь-яке відношення до «військової служби» на Донбасі

Російське окупаційне командування активізувало заходи з недопущення витоку інформації про злочинну діяльність кадрових російських військовослужбовців під час проходження служби на командних посадах у підрозділах гібридної армії на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними військової розвідки, під приводом недопущення витоку службової інформації, особовому складу російських окупаційних військ доведено вимогу щодо заборони розміщувати у соцмережах фотографії, які мають будь-яке відношення до військової служби.

«Водночас у 1, 2 АК ЗС РФ відмічено роботу комісій «Служби захисту державної таємниці». За результатами перевірки командирами військових частин російських окупаційних військ доведено накази вищого командування про заборону користування на території військових частин та під час несення служби будь-якими пристроями мобільного зв’язку. Всі виявлені пристрої мають бути вилучені або знищені, а їх власники будуть направленні до т.зв. «органів державної безпеки» окупантів», − йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Напередодні повідомлялось, що група Сил спеціальних операцій, що входить до складу Об'єднаних сил, сьогодні, 18 лютого, захопила в полон бойовика російських окупаційних військ. Ще чотирьох диверсантів було знищено.