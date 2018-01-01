Звільнений військовий розказав про полон у бойовиків

Після захоплення у полон Морозова жорстоко побили

Звільнений з полону на окупованих територіях старший сержант Збройних сил України Олександр Морозов розповів в інтерв'ю телеканалу «112 Україна», що йому довелося пережити, будучи заручником. За словами військовослужбовця, його затримали бойовики в околицях донецького аеропорту - біля спортивного комплексу «Олімпійський»,



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Після захоплення у полон Морозова жорстоко побили

Звільнений з полону на окупованих територіях старший сержант Збройних сил України Олександр Морозов розповів в інтерв'ю телеканалу «112 Україна», що йому довелося пережити, будучи заручником.

За словами військовослужбовця, його затримали бойовики в околицях донецького аеропорту - біля спортивного комплексу «Олімпійський», коли він спробував проникнути в будівлю.

«Вони били, допитували... Спочатку думали, що я просто мародер, який заліз туди і думав щось поцупити. Але потім, в підсумку, коли я сказав, що я боєць Збройних сил України, вони стали більш агресивними. Удари стали прилітати більш сильні. Побили так, що в мене вуха, тріщини в ребрах, тріщина в кисті, очі були припухлі. Побитий був до такої міри, що не міг бачити. Пощастило просто, що було розсічення - за ніч кров стекла і відкрилося одне око», - зазначив Морозов.

Тримали його, каже військовослужбовець, спочатку то в гаражі, то в підвалі, потім перевезли в колишню будівлю СБУ, потім знову переводили з підвалу в підвал і тільки влітку 2016 року - в Макіївську колонію.

Боєць зазначив, що в будівлі СБУ полонених використовували, як рабів, а в Макіївській колонії погано годували.

«Схуд, безпосередньо, коли вже потрапив в Макіївську колонію. Там, звичайно, звичайна тюремна баланда. Все пізнається в порівнянні. Ми просто, коли сиділи в камерах, ми практично весь час (у нас там було дві години прогулянки і дві години телевізора в день) сиділи в камерах. Але зате ми не бачили цих сепарів», - сказав він.

За словами Морозова в камері було багато людей, тримали всіх разом - і цивільних, і військових.

Як відомо, сержант збройних сил України Олександр Морозов пробув у полоні бойовиком майже три роки і був звільнений 27 грудня 2017 року в рамках найбільшого обміну полоненими.