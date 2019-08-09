За минулу добу бойовики дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі



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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано

У четвер, 8 серпня, бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки – з протитанкового гранатомета;

двічі неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;

поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

неподалік Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.