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    За минулу добу бойовики дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

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    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню - За минулу добу бойовики дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню

    За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано

    У четвер, 8 серпня, бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Богданівки – з протитанкового гранатомета;
    • двічі неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
    • поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
    • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
    • поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

    • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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