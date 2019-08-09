За минулу добу бойовики дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано
У четвер, 8 серпня, бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Богданівки – з протитанкового гранатомета;
- двічі неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
- поблизу Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- неподалік Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:
- неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано. Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.