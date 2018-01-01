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    Російські бойовики обстріляли один одного на Світлодарській дузі

    За інформацією розвідки, через стрілянину по власних позиціях у бойовиків є двоє поранених
    Найманці двох підрозділів російсько-окупаційних військ на Донбасі відкрили «дружній вогонь» по своїх позиціях. [READ_MORE] Про це повідомляє на своєму сайті група «Інформаційний спротив». За оперативними даними, найманці двох підрозділів російського окупаційного контингенту обстріляли власні позиції. Як з'ясувалося,
    • Сьогодні, 16:41
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    За інформацією розвідки, через стрілянину по власних позиціях у бойовиків є двоє поранених

    Найманці двох підрозділів російсько-окупаційних військ на Донбасі відкрили «дружній вогонь» по своїх позиціях.

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    Про це повідомляє на своєму сайті група «Інформаційний спротив».

    За оперативними даними, найманці двох підрозділів російського окупаційного контингенту обстріляли власні позиції.

    Як з'ясувалося, на днях бойовою охороною одного з підрозділів 3-ї бригади окупантів розвідгрупу 7-ї бригади сприйняли за українську диверсійно-розвідувальну групу.

    Через це останніх накрили щільним вогнем з автоматів і кулеметів у районі правого флангу Світлодарської дуги.

    Внаслідок перестрілки у розвідгрупи двоє поранених.

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