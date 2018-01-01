Російські бойовики обстріляли один одного на Світлодарській дузі

За інформацією розвідки, через стрілянину по власних позиціях у бойовиків є двоє поранених

Найманці двох підрозділів російсько-окупаційних військ на Донбасі відкрили «дружній вогонь» по своїх позиціях. [READ_MORE] Про це повідомляє на своєму сайті група «Інформаційний спротив». За оперативними даними, найманці двох підрозділів російського окупаційного контингенту обстріляли власні позиції. Як з'ясувалося,