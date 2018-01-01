Російські бойовики обстріляли один одного на Світлодарській дузі
- Сьогодні, 16:41
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За інформацією розвідки, через стрілянину по власних позиціях у бойовиків є двоє поранених
Найманці двох підрозділів російсько-окупаційних військ на Донбасі відкрили «дружній вогонь» по своїх позиціях.
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Про це повідомляє на своєму сайті група «Інформаційний спротив».
За оперативними даними, найманці двох підрозділів російського окупаційного контингенту обстріляли власні позиції.
Як з'ясувалося, на днях бойовою охороною одного з підрозділів 3-ї бригади окупантів розвідгрупу 7-ї бригади сприйняли за українську диверсійно-розвідувальну групу.
Через це останніх накрили щільним вогнем з автоматів і кулеметів у районі правого флангу Світлодарської дуги.
Внаслідок перестрілки у розвідгрупи двоє поранених.