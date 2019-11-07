Київську підземку знову «замінували»: зачинені три станції



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Станція «Золоті Ворота» зачинена на вхід

Надійшло анонімне повідомлення про заміннування трьох станцій метро

Сьогодні, 7 листопада, близько 10-ї години надійшло анонімне повідомлення про замінування трьох станцій київського метро.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Наразі зачинені на вхід станції «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

На станціях правоохоронцями проводиться перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 5 листопада близько 9:30 надійшов анонімний дзвінок про мінування станцій «Майдан Незалежності», «Палац спорту». Після цього станції і відповідні пересадки на лінії були зачинені для пасажирів. Потяги проходили без зупинок.

Як повідомляв «Главком», на станції «Хрещатик» зібрався великий натовп людей, які чекали на відкриття «Майдану Незалежності» для пересадки на іншу лінію метро.

Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.