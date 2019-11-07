У Харкові «замінували» три станції метро



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Станція харківського метро «Центральний ринок» також була «замінована»

Правоохоронці евакуювали 830 людей

Правоохоронці 7 листопада перевіряли інформацію про мінування трьох станцій харківського метрополітену.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про закладення вибухівки на станціях «Центральний ринок», «Спортивна» та «Університет» надійшло на електронну пошту поліції близько 09:30.

На місцях працювали співробітники слідчо-оперативних груп та вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

«Фахівці обстежили понад 6 тисяч кв. метрів внутрішньої та прилеглої території, евакуювали 830 осіб», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація про випадок зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені.

Нагадаємо, 7 листопада вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.