Російські кораблі влаштували ракетні стрільби у Чорному морі



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Російський фрегат «Адмірал Макаров»

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові

Російські ракетні кораблі, що базуються в окупованому Севастополі, влаштували стрільби в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє «Крим Реалії» із посиланням на Чорноморський флот РФ.

Загін кораблів Чорноморського флоту повернувся в пункт базування до Севастополя після проведення ракетних стрільб.

«Крім ракетних катерів «Івановець» і «Р-60», безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 надводних кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту, які брали участь у закритті морського полігону для забезпечення безпеки цивільного судноплавства», – сказав начальник прес-служби флоту Олексій Рульов.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Нагадаємо, 5 квітня український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади.