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    Російські кораблі влаштували ракетні стрільби у Чорному морі

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    <p>Російський фрегат &laquo;Адмірал Макаров&raquo;&nbsp;</p> - Російські кораблі влаштували ракетні стрільби у Чорному морі

    Російський фрегат «Адмірал Макаров» 

    Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові

    Російські ракетні кораблі, що базуються в окупованому Севастополі, влаштували стрільби в акваторії Чорного моря.

    Про це повідомляє «Крим Реалії» із посиланням на Чорноморський флот РФ.

    Загін кораблів Чорноморського флоту повернувся в пункт базування до Севастополя після проведення ракетних стрільб.

    «Крім ракетних катерів «Івановець» і «Р-60», безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 надводних кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту, які брали участь у закритті морського полігону для забезпечення безпеки цивільного судноплавства», – сказав начальник прес-служби флоту Олексій Рульов.

    Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

    Нагадаємо, 5 квітня український ракетний катер у Чорному морі провів тренування з фрегатом Канади.

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