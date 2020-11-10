Російські «миротворці» вилетіли до Карабаху

Пізніше стало відомо про виліт п'ятого літака з військовими

Перші чотири літаки Іл-76 вилетіли з аеродрому Ульяновськ-Східний

Літаки Іл-76 з російськими «миротворцями» відправилися в Нагірний Карабах з Ульяновська. Про це повідомляє ТАСС.

«Перші чотири літаки Іл-76, що здійснюють перекидання російських миротворців в район виконання завдань в зоні нагірно-карабахського конфлікту, вилетіли з аеродрому Ульяновськ-Східний. На борту повітряних суден особовий склад, автомобільна техніка, бронетранспортери і матеріальні засоби», – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо про виліт п'ятого літака з військовими.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, крім підписати угоду щодо Нагірного Карабаху.

Він розкритикував протестувальників, які громлять будівлі парламенту і побили спікера парламенту, заявивши, що «таким чином вони завдають удару по військових, які перебувають на фронті».

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

Цієї ночі російські «миротворці» висунулися в Нагірний Карабах. Всього буде задіяно 1 960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде російський і турецький контингент. Варто зазначити, що у тексті мирної угоди щодо Карабаху немає згадок про турецьких миротворців.

Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Повідомлялося, що кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, а спікера парламенту з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті.

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.