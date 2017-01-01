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    Російські окупанти на Донбасі випустили по українських бійцях фосфорну міну

    Із 18 мін, які прилетіли на позицію сил АТО, одна виявилася фосфорною
    Російсько-окупаційні війська на Донбасі випустили по українських захисниках, які тримають оборону поблизу Новоселівки (Донецька область), фосфорну міну. Про це повідомив прес-центр штабу АТО. «Із 18 мін, які прилетіли на нашу позицію, одна виявилася фосфорною. Навіть через три дні вона продовжувала горіти. На щастя, терористи не влучили в
    • Сьогодні, 13:48
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    Уламки фосфорної міни
    Уламки фосфорної міни

    Із 18 мін, які прилетіли на позицію сил АТО, одна виявилася фосфорною

    Російсько-окупаційні війська на Донбасі випустили по українських захисниках, які тримають оборону поблизу Новоселівки (Донецька область), фосфорну міну. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

    «Із 18 мін, які прилетіли на нашу позицію, одна виявилася фосфорною. Навіть через три дні вона продовжувала горіти. На щастя, терористи не влучили в бліндаж і всі лишилися живі-здорові. Інакше була б біда, фосфорну міну неможливо погасити», - розповідає військовослужбовець Юрій.

    Про те, що це була дійсно фосфорна міна, свідчать і результати перевірки контролюючими органами, які обстежили уламки боєприпасу.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Котрий день поспіль епіцентром протистояння залишається луганський напрямок.

    У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь, загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.

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