Російські окупанти на Донбасі випустили по українських бійцях фосфорну міну
- Сьогодні, 13:48
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Із 18 мін, які прилетіли на позицію сил АТО, одна виявилася фосфорною
Російсько-окупаційні війська на Донбасі випустили по українських захисниках, які тримають оборону поблизу Новоселівки (Донецька область), фосфорну міну. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.
«Із 18 мін, які прилетіли на нашу позицію, одна виявилася фосфорною. Навіть через три дні вона продовжувала горіти. На щастя, терористи не влучили в бліндаж і всі лишилися живі-здорові. Інакше була б біда, фосфорну міну неможливо погасити», - розповідає військовослужбовець Юрій.
Про те, що це була дійсно фосфорна міна, свідчать і результати перевірки контролюючими органами, які обстежили уламки боєприпасу.
Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Котрий день поспіль епіцентром протистояння залишається луганський напрямок.
У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь, загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.