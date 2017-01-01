Російські окупанти обстрілюють українські позиції під Авдіївкою

З опівночі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків

Сьогодні, 7 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, на луганському напрямку зафіксовано один обстріл. «У післяобідню пору ворог зі 120-мм мінометів,



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З опівночі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків

Сьогодні, 7 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на луганському напрямку зафіксовано один обстріл. «У післяобідню пору ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь на підступах до Троїцького», - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів, гранатометів і легкого піхотного озброєння неодноразово обстрілював українських воїнів, які тримають оборону у передмісті Авдіївки.

«Загалом від опівночі російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору з гранатометів і стрілецької зброї», - інформують у штабі АТО.

Відзначимо, за минулу добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. В результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців не було.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сказав, що в ході конфлікту на Донбасі загинуло 2 тисячі 750 українських військових.