Російські окупанти обстрілюють українські позиції під Авдіївкою
- Сьогодні, 18:41
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З опівночі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків
Сьогодні, 7 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжували вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За його даними, на луганському напрямку зафіксовано один обстріл. «У післяобідню пору ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь на підступах до Троїцького», - йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів, гранатометів і легкого піхотного озброєння неодноразово обстрілював українських воїнів, які тримають оборону у передмісті Авдіївки.
«Загалом від опівночі російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору з гранатометів і стрілецької зброї», - інформують у штабі АТО.
Відзначимо, за минулу добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. В результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців не було.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сказав, що в ході конфлікту на Донбасі загинуло 2 тисячі 750 українських військових.