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    Окупанти сьогодні гатили по позиціях Збройних сил із важкої зброї

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    Неподалік Пісків окупанти обстріляли позиції ООС із великокаліберних кулеметів - Окупанти сьогодні гатили по позиціях Збройних сил із важкої зброї
    Неподалік Пісків окупанти обстріляли позиції ООС із великокаліберних кулеметів
    Фото: ООС

    Ворог протягом дня застосовував гранатомет, кулемет і міномет

    Збройні формування Російської Федерації сьогодні від початку доби чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    «Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

    Так, поблизу Водяного, що недалеко від Донецька, бойовики вели вогонь у напрямку українських позицій, застосувавши 120 мм міномет.

    Також неподалік Пісків окупанти обстріляли позиції ООС з великокаліберних кулеметів. При цьому з ручного протитанкового гранатомета бойовики здійснили кілька прицільних обстрілів позицій у Павлополя.

    На цьому ж напрямку українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Він вчасно був подавлен засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

    В результаті обстрілу ворога жоден український військовий не постраждав.

    Також стало відомо, що окупанти хочуть випускати з «ДНР» за перепустками і відбитками пальців.

    Нагадаємо, вчора окупанти поранили на Донбасі українського військового.

    Глова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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