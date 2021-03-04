Окупанти сьогодні гатили по позиціях Збройних сил із важкої зброї

Ворог протягом дня застосовував гранатомет, кулемет і міномет

Збройні формування Російської Федерації сьогодні від початку доби чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного, що недалеко від Донецька, бойовики вели вогонь у напрямку українських позицій, застосувавши 120 мм міномет.

Також неподалік Пісків окупанти обстріляли позиції ООС з великокаліберних кулеметів. При цьому з ручного протитанкового гранатомета бойовики здійснили кілька прицільних обстрілів позицій у Павлополя.

На цьому ж напрямку українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Він вчасно був подавлен засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

В результаті обстрілу ворога жоден український військовий не постраждав.

Також стало відомо, що окупанти хочуть випускати з «ДНР» за перепустками і відбитками пальців.

Нагадаємо, вчора окупанти поранили на Донбасі українського військового.

Глова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.



