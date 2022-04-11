Російські окупанти підняли у Мелітополі прапори РФ

У Мелітополі військові РФ підняли над захопленими адмінбудівлями триколори

Також окупанти захопили адміністративні будівлі у місті

У окупованому Мелітополі російські військові зайняли адміністративні будівлі та підняли над ними триколори РФ. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У тимчасово окупованому місті рашисти зайняли будівлі Служби безпеки України, міської ради та місцевих адміністрацій.

Військові РФ підняли над будівлями триколори своєї країни.

Крім того, загарбники захопили військове містечко та аеродром. На території летовища ворог розмістив там одну з найбільших своїх баз.

Нагадаємо, тим часом у Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор.

Стяг України підняли над управою району Хорошово-Мньовники.