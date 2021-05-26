Російські окупанти поранили мирного жителя Донеччини

Поранений одразу був доставлений до Курахівської міської лікарні

Поранений одразу був доставлений до Курахівської міської лікарні

Вогнепальне поранення отримав житель села Славне

У Донецькій області російські бойовики обстріляли село. У підсумку поранення отримав мирний житель. Постраждалого госпіталізували, повідомляє Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

Обстріл стався в середу, 26 травня. Вогонь вівся по селу Славне.

«Внаслідок ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітки справа, в результаті чого у чоловіка стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічний шок 2-го ступеня», – йдеться в повідомленні.

Пораненого відразу доставили в Курахівську міську лікарню, а потім перевели у військовий госпіталь №66 у Покровське.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі ворожим снайпером був поранений боєць ЗСУ. Йому надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – задовільний. Сьогодні збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь на ворожі обстріли.

«Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

До слова, делегація Бундестагу після візиту на Донбас задумалася, як надати Україні зброю.