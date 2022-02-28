Як українці зустрічають окупантів (фото)

Триває 5 день війни путінської армії проти України.

Бліцкриг Путіна провалився.

«Ми вклоняємося всім, хто зараз захищає і боронить Україну! Ви Боги війни, ви наша гордість!Україна і українці демонструють всьому світу, що таке патріотизм, гідність, мужність, захист цінностей» написала Ірина Геращенко.

Вона також виклала світлини, як зустрічають окупанта Кропивницький і Суми:

Нагадаємо, популярний сервіс для перегляду телебачення, кіно та спортивних трансляцій Megogo видалив зі свого каталогу усі російські фільми.

«Русские фильмы, идите на***! На даний момент усі російські фільми вилучені з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ»