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    Як українці зустрічають окупантів (фото)

    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    фото зі сторінки Ірини Геращенко

    Навіть дурень має зрозуміти послання українців до російської армії

    Триває 5 день війни путінської армії проти України.

    Бліцкриг Путіна провалився.

    «Ми вклоняємося всім, хто зараз захищає і боронить Україну! Ви Боги війни, ви наша гордість!Україна і українці демонструють всьому світу, що таке патріотизм, гідність, мужність, захист цінностей» написала Ірина Геращенко.

    Вона також виклала світлини, як зустрічають окупанта Кропивницький і Суми:

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    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    Як українці зустрічають окупантів (фото)
    фото зі сторінки Ірини Геращенко

    Нагадаємо, популярний сервіс для перегляду телебачення, кіно та спортивних трансляцій Megogo видалив зі свого каталогу усі російські фільми.

    «Русские фильмы, идите на***! На даний момент усі російські фільми вилучені з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ»

    Теги: Суми ЗСУ війна Ірина Геращенко українці Кропивницький патріотизм
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    Як українці зустрічають окупантів (фото)